Drogen, Prostitution und Lärm ruinieren das Leben im Bahnhofsviertel – das sagen die Einwohner des Luxemburger Stadtteils. „Wir haben es satt, dass viel diskutiert, aber wenig getan wird – und dass sich wenig verbessert, aber vieles verschlimmert“, ist ihre Message an Polizei, Politik und Justiz. Die Behörden hatten am Mittwochabend zu einer Infoversammlung eingeladen. 600 Einwohner kamen und machten deutlich: „Wir wollen unser Viertel zurück!“ Die Politiker beteuerten Ihr Verständnis und kündigten Abhilfe an. Wundermittel, vor allem schnell wirkende, gäbe es aber keine.

Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, im unteren Teil der rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt. „Da stehen drei Dealer“, sagt Patrick und zeigt auf die Männer, die einige Meter entfernt an der Straßenecke stehen. Seit 1969 wohnt er in Luxemburger Bahnhofsviertel, sein Nachbar Nicolas seit 2004. Die Situation um Drogen und Prostitution würde Jahr für Jahr schlimmer, sagen beide. Und beide haben genug. Genug von herumlungernden Gestalten, von Drogen, die in Blumentöpfen oder unter Autos versteckt werden. Patrick und Nicolas wollen, dass sich endlich etwas ändert.

Einige 100 Meter weiter die rue de Strasbourg hinauf füllt sich inzwischen die Sporthalle. Gemeindeverwaltung, Polizei und Politik haben zu einer Informationsversammlung eingeladen. Das Stichwort: die Drogenproblematik im Bahnhofsviertel. Auf dem Weg bis zur Halle zählt Patrick neun Drogendealer. Und das erzählt er auch François Bausch, dem grünen Minister für innere Sicherhheit, der vor der Sporthalle ein Interview gibt. Bausch ist nicht erstaunt: „Ich habe schon mehr als neun gezählt“, sagt er. Diese Antwort findet Patrick nicht besonders erbaulich.

Wut und Frust bei den Bürgern.

Rund 600 Menschen sind in die Halle gekommen. Es gibt nicht genug Stühle und es fehlen Kopfhörer für die Übersetzung ins Französische. Die Organisatoren haben mit einem solch großen Andrang nicht gerechnet. Mit dem, was einzelne Bürger vorbringen allerdings schon. Die Probleme sind nicht neu – aber sie würden Jahr für Jahr schlimmer, sagen die Bürger von Beginn der Versammlung an. Die Menschen vom Bahnhofsviertel sind aufgebracht.

Es gäbe immer mehr Drogendealer, Prostituierte und deren Beschützer, Drogenkonsumenten, die ihre Spritzen wegwerfen, Obdachlose, die Hauseingängen blockieren, leerstehende Gebäude besetzen und Garagen als Toilette benutzen. Einige Bürger berichten von Kleinkriminalität, Schmutz, Lärmbelästigung durch „Kunden“ und Autos mitten in der Nacht. Andere reden von „Anarchie“. Das alles schade dem Image des Viertels und der Stadt, sagen die Bürger. Und die Geschäftsleute sagen: In die Läden und Hotels kämen deswegen weniger Kunden.

Gefährliche Mischung

Die Dinge, an denen sich Menschen in dem buntgemischten Viertel stören, unterscheiden sich stark. Die Mischung ist schwer zu definieren. Es scheint aber, dass es diese Mischung ist, die dafür sorgt, dass Angst, Unsicherheit und Unzufriedenheit ständig größer werden.

Und wenn ein Bürger sagt, dass heute Anwohner Tomaten auf Dealer werfen würden, oder eine Prostituierte, die ständig unter dem gleichen Balkon auf Freier wartet, im Winter mit Wasser übergossen w+rde , dann stellt sich die Frage, was morgen passieren wird. Fliegen dann Steine? Oder werden Straßenblockaden in der rue de Strasbourg errichtet, wie ein anderer Redner andeutet?

Die Veranstaltung in der Sporthalle am Mittwochabend zeigt: Die Erwartungshaltung der Bürger ist groß, der Geduldsfaden wird immer dünner – und der Frust wächst. Warum man das alles in Kauf nehmen müsse, fragen die Bürger. Warum greift die Polizei nicht systematischer oder schneller durch? Warum agiert die Justiz nicht strenger? Warum wirken die Straßen im Viertel wie ein rechtsfreier Raum?

Konkrete Antworten vermisst

Wirkliche Antworten können Politik, Justiz und Polizei an diesem Mittwochabend offenbar nicht liefern. Es ist nichts Konkretes herausgekommen, sagen Patrick und Nicolas nach der Veranstaltung. Beide nehmen zur Kenntnis, dass die Polizei proaktiver vorgeht, dass Minister Bausch mehr Polizisten einstellen möchte und die Ursachen der Probleme mit einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Nachbarländern bekämpfen will. Patrick und Nicolas nehmen auch zur Kenntnis, dass – wie Georges Oswald von der Staatsanwaltschaft sagt – Repressionen nicht immer wirken würde. Und dass es wichtig sei, die Hintermänner zu erwischen und gründlich im Drogensumpf zu ermitteln, um nachhaltige Resultate zu erzielen. In einigen Monaten möchte Stadt-Bürgermeisterin Lydie Polver (DP) wieder zu einer Infoversammlung einladen.

Patrick und Nicolas scheint das nicht zu begeistern. Eigentlich wollen sie nicht mehr viel reden. Sie wollen nur, dass die Wildnis, die sich in ihren Augen immer mehr in den Straßen rund um den Bahnhof ausbreitet, verschwindet. Und dass sie endlich ihr Viertel zurückbekommen.