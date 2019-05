Eine 93-Jährige Bewohnerin eines Hauses in der Rue Wilmar in Bettemburg hat am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr ein bedrückendes Erlebnis gehabt: Sie ist zuerst durch Geräusche wach geworden – als plötzlich der Schein einer Taschenlampe in ihr Schlafzimmer fiel. Dann betraten Einbrecher das Zimmer und stießen die Frau zurück in ihr Bett.

Sie zogen ihr die Bettdecke über den Kopf und forderten sie in französischer Sprache auf, liegen zu bleiben. Nachdem sie das Zimmer nach Wertsachen durchsucht hatten, flohen sie mit erbeutetem Modeschmuck. Das meldet die Luxemburger Polizei. Das Opfer sei nicht verletzt worden. red