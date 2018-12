Drei unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwei Bewohner in ihrem Haus in der Schifflinger rue de Noertzange überfallen. Die Täter brachen die Außentür auf und überwältigten die beiden Personen. Nachdem sie den Schmuck gestohlen hatten, flüchteten sie. Einer der Bewohner wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Eine erste Fahndung war erfolglos.