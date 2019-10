Eine Hausbesitzerin erlebte am frühen Samstag einen Schrecken: Sie erwischte einen Einbrecher in ihrem Haus. Der versuchte sich hinter ihrer Wohnzimmergardine zu verstecken, war aber offensichtlich schon länger im Haus. Seine Schuhe hatte der Mann säuberlich an der Kellertreppe abgestellt und im Wohnzimmer nahm er sich die Zeit eine Zigarette zu Rauchen. Die Bewohnerin rief die Polizei, die den Einbrecher vor Ort festnehmen konnten.