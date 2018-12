Ein Einbrecher hat in Mamer einen kreativen Weg gefunden, um auf einen Balkon im ersten Stockwerk zu klettern. Der Mann schnappte sich einen herumliegenden Gartenschlauch, warf diesen über das Balkongeländer und kletterte dann daran hinauf.

Oben wurde er bereits vom Wohnungseigentümer erwartet. Der Dieb trat die Flucht an. Obwohl die Polizei Spuren sicherstellte, konnte er nicht mehr gefunden werden. Die Kletteraktion passierte am Mittwochabend um 20.35 in der Rue de Rome.