Dass der Park Ouerbett in Kayl mehr als bloße Grünfläche fürs Gassigehen ist, zeigen die zahlreichen Nutzer des Multisportfelds und andere Freizeitsportler. Ab Sommer 2020 werden den Bürgern zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen, um Körper und Geist zu stärken.

Rund 460.000 Euro lässt sich die Gemeinde die erste Phase ihres Projekts kosten, den Park Ouerbett und den Park Nic Wilhelm in Tetingen neu zu gestalten. In einer späteren Etappe soll die gesamte, zusammenhängende Parkanlage auch flächenmäßig ausgebaut werden. Dazu hatte die Gemeinde bereits in der Vergangenheit Parzellen von Privateigentümern erworben.

Mit den Entwürfen zur Umgestaltung der Grünflächen war die Escher WW+architektur+management s.à r.l. beauftragt worden. Der Auftragsvergabe waren 2018 Diskussionen zwischen Gemeindeausschüssen und Vertretern der Zivilgesellschaft vorausgegangen, so Schöffin Viviane Petry anlässlich der Gemeinderatssitzung am 7. Mai. Die wichtigste Botschaft des Brainstormings: Der Park Ouerbett soll zu einer intergenerationellen Begegnungsstätte werden. Das von allen Fraktionen im Gemeinderat unterstützte Vorhaben sieht denn auch die intensivere Nutzung des Parks Ouerbett sowohl für Entspannung als auch als Freizeitsport vor.

Intergenerationelle Begegnungsstätte

So werden auf Höhe des aktuellen Multisportfelds, des Kinderspielplatzes und des Pavillon Madeleine ein großes Schachbrett und Teqball-Tische aufgestellt. Wer es besonders naturnah mag, kann den Barfuß-Weg benutzen. Picknick-Tische, eine Schaukel für Rollstuhlbenutzer, Hängematten und ein Bücherschrank ergänzen die Ausstattung auf diesem Areal. Teil des globalen Konzepts sind auch die neuen Auflagen für den Restaurantbetrieb. Besucher des Parks können sich nachmittags mit Erfrischungsgetränken und Snacks stärken.

Jogger werden im Ouerbett auf einer 850 Meter langen Schleife ihre Ausdauer trainieren können. Genauso lang wird ihr Tetinger Gegenstück im Park Nic Wilhelm sein, wo ebenfalls Fitness-Geräte vorgesehen sind. Wer beide Schleifen ablaufen möchte, kommt auf ein Gesamtparcours von rund drei Kilometern. Für besonders Mutige wird die Wand zur Cité Berens in eine Kletterwand umgestaltet.

Die Arbeiten für die Freizeit-Einrichtungen im Park Ouerbett werden im Herbst dieses Jahres beginnen. Im Frühjahr 2020 wird dann die Fitness-Strecke realisiert.

Erst dann wird man sich an die zweite Phase des Projekts, die Erweiterung der Parkanlagen, wagen. Die vorläufigen Pläne sehen auf einem noch zu erschließenden Areal zu Beginn des Verbindungswegs zum Park Nic Wilhelm Beachvolley- und Multisportfelder, ein Boulodrome und Trampoline vor.