In der kommenden Woche findet in Luxemburg die sogenannte “Orange Week” statt, die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen soll. Am Freitag haben eine Reihe Unternehmen und Institutionen in diesem Rahmen einen Flashmob organsiert.

300 Personen hatten sich auf dem “Winston Churchill”-Platz in Luxemburg-Stadt eingefunden. Sie trugen orange Bekleidung und formten gemeinsam das Frauen-Symbol. Mit ihrem Flashmob wollten die Mitarbeiter verschiedener Unternehmen im Rahmen der “Orange Week” auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen.

Die Teilnehmer kamen aus folgenden Institutionen und Unternehmen:

• Deutsche Botschaft

• Britische Botschaft

• Axa Assurances

• Die Luxemburger Börse

• Clifford Chance

• Elisabeth

• Elvinger Hoss Prussen

• Das Notarbüro Delvaux

• Gesundheitsministerium

• Chancengleichheitsministerium

• Swedbank

• Zonta international

Die “Orange Week” war 2008 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Sie soll die Menschen daran erinnern, dass Gewalt gegen Frauen immer noch ein aktuelles Thema ist. Während der Woche sollen unter anderem verschiedene Gebäude in Luxemburg in orangener Farbe leuchten.