Die Polizei führte am Donnerstagabend in mehreren lokalen Gaststätten in Ettelbrück in Begleitung eines Drogenspürhundes Kontrollen im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes durch. Dabei konnten die Beamten eine geringe Menge Drogen sicherstellen.

Währenddessen hat eine Streife in Luxemburg-Stadt einen verdächtigen Mann aufgegriffen, der im Besitz von geringen Mengen an Drogen war. Es konnte Heroin sichergestellt werden. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

Auch in Esch wurden Beamte in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch auf ein abgestelltes Fahrzeug aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass die beiden Fahrzeuginsassen Drogen konsumiert hatten und im Besitz einer kleinen Menge Haschisch waren. Die Drogen wurden sichergestellt, das Fahrzeug immobilisiert und es wurde Anzeige erstattet.