Seit Dienstag müssen sich Amri A. und Redda B. sowie ihre mutmaßlichen Komplizen Mohamed F. und Daniel V. in Luxemburg wegen Geiselnahme und bewaffneten Raubüberfalls mit Gewaltanwendung verantworten.

Von Carlo Kass

Es geschah am 13. Dezember 2012 in den Büros einer Treuhandgesellschaft in Mühlenbach. In der Nacht vorher hatten die mutmaßlichen Täter den Inhaber des Büros, einen Kollektionsuhrenhändler, in seiner Wohnung in Eich überfallen. Sie hatten ihr Opfer schwer im Gesicht und am Brustkorb verletzt und es mit einer Sprengstoffweste in Schach gehalten. Die Räuber entwendeten eine hohe Geldsumme und klauten zwei Luxusautos. Sie zwangen den Mann zudem, am kommenden Tag ein Treffen mit mehreren bekannten Juwelieren in seinem Buchhalterbüro zu organisieren.

Bei der Transaktion tags darauf gab sich Redda B. als Bodyguard eines kuwaitischen Prinzen aus, der Luxusuhren für Millionenbeträge kaufen wollte. Er forderte die Schmuckhändler auf, ihre Ware auf den Tisch zu legen, während er den Prinzen abholte.

Organisiertes Verbrechen

Erst nach mehreren Stunden kam er mit dem „Prinzen“, der in Wirklichkeit Amri A. war, zurück. Beide Männer bedrohten die Uhrenhändler mit vorgezeigter Waffe und sperrten sie dann in den Heizungskeller ein. Nachdem die Täter mit einem Opfer als Geisel geflohen waren, konnte sich einer von den Eingesperrten aber befreien. Er errettete die anderen aus dem Keller. Die Geisel ihrerseits wurde am 14. Dezember 2012 in Paris freigelassen.

Schnell stellte sich heraus, dass alle Spuren in das Milieu des organisierten Verbrechens führten. Im April 2013 kam es in Frankreich und Spanien zu mehreren Festnahmen. Vier mutmaßlichen Tätern wird nun in Luxemburg der Prozess gemacht. Insgesamt sind elf Sitzungen vorgesehen.