Ab Freitag wird es im beschaulichen Winzerort Stadtbredimus hoch hergehen, denn das “Picadilly” steht wieder an – zum 64. Mal organisiert vom lokalen “Syndicat d’initiative”.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr. Zum Auftakt spielen Fade To Grey und Hottenanny. Am Samstag kann dann zu Hunneg Strëpp und For Example ausgelassen gefeiert und getanzt werden. Am Sonntag steht dann eher die Familie im Vordergrund.

Reichlich Animation für Groß und Klein ist demnach angesagt. Last but not least findet am Sonntag ebenfalls bereits zum 59. Mal das beliebte Konzert der Escher Stadtmusik statt. Das komplette Programm gibt es hier.

Escher Stadtmusik

Das Fest hat seinen Ursprung bei den Probetagen der Genossenschaftskellerei. Erstmalig fand es im Jahr 1956 statt und seitdem ist der Picadilly im August-Sommer in unserem Ländchen “the place to be”. Die Idee für den Aperitif aus Weißwein, Cassis und Kohlensäure kam den Verantwortlichen damals bei einem Ausflug ins Elsass. Zusammen mit der Vinsmoselle kreierten in Stadtbredimus Winzer das Getränk, das im Jahr 1970 dann seine Premiere feierte.

Fehlte nur noch eine passende Bezeichnung. Die fand man anhand einer Ausschreibung und einer Bürgerbefragung. In der Zwischenzeit findet das Fest auch nicht mehr in der Genossenschaftskellerei statt, sondern auf der “Schleiswiss”. Große Anstrengungen unternahmen die Veranstalter auch für die Besucher, funktioniert doch unter dem Slogan “Don’t drink and drive” ein landesweiter Bus-Pendeldienst (hier geht’s zum Fahrplan).