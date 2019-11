Von Carlo Kass

Im Prozess der brutalen Morde 2016 an dem 36-jährigen nigerianischen Drogendealer Emeka O. auf

„Schléiwenhaff“ bei Leudelingen und der 27-jährigen rumänischen Prostituierten Florentina E. beim „Fräiheetsbam“ zwischen Strassen und Bridel waren drei zusätzliche Verhandlungstage anberaumt worden, von denen schließlich

nur zwei nötig waren.

Am Dienstag hielten die beiden Verteidiger Pim Knaff und Rosario Grasso stellenweise brillante Plädoyers mit der jeweiligen Forderung auf Freispruch für ihre Mandanten Alden S. bzw. Lee K. Dabei folgten die Anwälte den widersprüchlichen Narrativen ihrer Mandanten, die sich gegenseitig beschuldigten. Gestern war es nun am Vertreter der Staatsanwaltschaft den von etwas anderen Prämissen ausgehenden Strafantrag vorzutragen.

Beide Verteidiger hatten also unabhängig voneinander gefordert, ihre Klienten freizusprechen, obwohl das auch nach dem Code Napoleon scheinbar in Stein gegossene juristische Prinzip des römisch-positiven Rechts „In dubio pro reo“ so viel heißt wie „Im Zweifel für den Angeklagten“ und nicht „In dubio pro rei“, also „Im Zweifel für die Angeklagten“! Zu Luhmanns Gewissensdilemma für die Richter wäre die Tatsache geworden, wenn beide Beschuldigte zugegeben hätten, die zwei Morde begangen zu haben.

Ein sichtlich ergriffener Staatsanwalt begann mit einem Zitat von Sokrates: „Sie beerdigen nur meinen Körper.“ Als Vertreter der öffentlichen Anklage und da sich kein Nebenkläger gemeldet hatte, wollte er die Verteidigung der getöteten Opfer übernehmen. Fakt sei, dass zwei Menschen gestorben sind für die lächerliche Summe von 57 Euro. Ohne mögliche Gegenwehr erschossen, um dann wie Müll im Wald entsorgt zu werden.

22 Jahre Haft für Mitangeklagten?

Und es scheint, dass diese Wehrlosigkeit im vorliegenden Fall System hat. Es waren sogenannte „unsichtbare“ Menschen ohne Papiere, die kaltblütig ermordet wurden. Der Ankläger ging dann auf die Vorgeschichte des drogenabhängigen Hauptangeklagten Lee K. ein, der bei Freunden und Familie mehrmals Geld erpresste, u.a. sogar von seiner Mutter, indem er sie mit der Waffe bedrohte. Auch hätte er kurz vor der Tat aggressive Selbstmordgelüste gehabt.

Sogar seine Eltern mussten sich im Schlafzimmer ihres eigenen Hauses einsperren, um nicht Opfer ihres waffenverrückten Sohnes zu werden. Lee K. habe eine explosive Mentalität, so der Staatsanwalt weiter. Doch auch der Mitangeklagte sei bei diesen gefühllosen Morden mitgegangen und mitgefangen worden. Einerseits habe man es mit einem Hauptangeklagten mit dissozialer Persönlichkeitsstörung und andererseits mit einem aggressiven Mitbeschuldigten zu tun.

Der Ankläger ging dann akribisch die Fakten durch. Er hielt fest, dass die Tat geplant war und beide Angeklagte dabei waren, als die Todeswaffe präpariert wurde, während alle Spuren eindeutig den Hauptangeklagten Lee K. als Doppeltäter ausweisen. Trotzdem schlussfolgerte er, dass auf beide Angeklagten Artikel 475 zutreffe, der besagt, dass „le meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou pour en assurer l’impunité, sera puni de la réclusion à vie“.

Nur beim Strafmaß individualisierte er die beiden Taten und forderte für den Hauptangeklagten Lee K. lebenslange Haft und für den Mitangeklagten wegen des Mordes des Drogendealers 22 Jahre Haft. Nach einer bemerkenswerten „Cui bono“-Replik des Verteidigers von Alden S. wurde die Affäre von den Richtern in Beratung genommen. Das Urteil wird voraussichtlich am 8. Januar gesprochen.