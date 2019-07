Das Tageblatt empfing am Samstag die “City Skyliner”-Gewinner in Luxemburg-Stadt: Die 15 Leser konnten mit einer Begleitperson ihr VIP-Frühstück über den Dächern Luxemburgs genießen. Der “City Skyliner” wird noch bis zum 18. August in Luxemburg-Stadt sein.

1 von 29