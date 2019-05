Traditionsgemäß am 1. Mai öffnet der „Minettpark Fond-de-Gras“ seine neue Saison. Wie jedes Jahr von Mai bis September bietet der Minettpark neben den Ausfahrten mit dem „Train 1900“ und der „Minièresbunn“ eine Vielfalt an Events, Ausstellungen und Konzerten. Bereits am ersten Tag der Saisoneröffnung war recht viel los und die Fahrten mit den historischen Bahnen waren gut besucht.

Am Mittwoch bekamen die Interessenten bei einer zweistündigen Führung jede Menge Anekdoten aus der hundertjährigen Geschichte des Bergbaus in Luxemburg zu hören. Aus dem Angebot der geführten Touren, die ganzen Familien die Entdeckung des Minettparks mit all seinen verschiedenen Facetten näher bringt, fand zum Saisonstart eine theatralische Führung mit dem „Grénge Mann“ statt. Eine Wanderung, bei der Groß und Klein auf ihre Kosten kamen. Bei der einstündigen Führung erzählte der Geist und Wächter des Waldes über die Legenden, Mythen und Geheimnisse der Natur.

Fotoausstellung von Georges Huberty

Nachdem im vergangenen Jahr die Draisinen nicht zum Einsatz kamen, konnte der Koordinator des Minettparks, Frédéric Humbel, gestern mit Freude verkünden, dass in dieser neuen Saison die Draisinen, übrigens die ersten in Luxemburg, jeden Sonntagmorgen zirkulieren werden. Darüber hinaus werden die viersitzigen Schienenfahrräder an den Feiertagen vom 9. und 30. Mai, 10. Juni und 15. August im Einsatz sein. Die Abfahrten sind jeweils um 10.00, 11.00 und 12.00 Uhr vorgesehen. Der Treffpunkt ist hinter den Eisenbahnhallen des „Train 1900“ in Fond-de-Gras. Wie Frédéric Humbel weiter erklärte, wird es in dem gut gefüllten Programm mit dem „John Cockerill’s Day“ am 26. Mai, dem kulinarischen Ausflug „Echapée culinaire“ am 16. Juni und dem „Steam Punk Festival“ Ende September im Laufe des Jahres noch die eine oder andere interessante Neuheit geben.

Noch bis zum 26. Mai kann der Fond-de-Gras-Besucher eine interessante Ausstellung des Fotografen Georges Huberty in der Paul-Wurth-Halle bestaunen. Nachdem Huberty im letzten Jahr ein Buch zum Thema „Train 1900“ herausbrachte, ist jetzt eine Auswahl der besten Fotos jeden Samstag und Sonntag zwischen 14.00 und 18.00 Uhr zu sehen.

Als Abschluss eines spannenden Tages auf den Spuren der Geschichte ist ein Besuch im Café-Restaurant „Bei der Giedel“ unumgänglich, um bei einer deftigen „Schmier“ und einem kühlen Humpen den Tag ausklingen zu lassen.

mg