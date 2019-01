Bereits zum zehnten Mal fand in Düdelingen der „Kannerbicherdag“ statt. Im regionalen Kulturzentrum „opderschmelz“ lockten über 30 Aussteller Besucher jeden Alters an.

Von Pascal Hansen

Der Schöffenrat der Stadt Düdelingen hatte gemeinsam mit der Regionalbibliothek sowie der Familienkommission zum diesjährigen „Kannerbicherdag“ geladen. Im Kulturzentrum „opderschmelz“ hatten sich rund 30 Luxemburger Autoren, Verlagshäuser, Buchhändler oder sonstige leidenschaftliche Bücherwürmer und Leseratten eingefunden, die ihre Werke druckfrisch oder als Gebrauchtware feilboten.

„Wir versuchen den Kinderbüchertag in einen kulturellen Kontext zu setzen“, erklärte Kulturschöffe Loris Spina in seiner Eröffnungsrede vor seinen Kolleginnen Claudia Dall’Agnol und Josiane Di Bartolomeo-Ries sowie zahlreichen Besuchern der Kinderveranstaltung.

Vorstellungskraft und Wissensbildung

Bürgermeister Dan Biancalana ergänzte diese Aussagen und sprach vom Lesen als kreative Aktivität, in der das Medium „Buch“ im Mittelpunkt stehe. „Die Kreativität ist die Message, die wir heute hier an die Kleinen weitergeben wollen“, so der Bürgermeister.

Der diesjährige Kinderbüchertag stehe denn auch unter dem Zeichen der Förderung von Schrift und Lektüre. Ziel des Events sei im Wesentlichen die Förderung der Vorstellungskraft und der Wissensbildung der Kinder. Eine Förderung, die über die Zähmung der heutigen Bildgestaltung und moderner Smart-Technologien hinausgehe. Die Entdeckung und Wiederentdeckung der Lektüre müsse regelmäßig gepflegt werden. Und so sei es selbstverständlich, dass die Stadt Düdelingen bei der Veranstaltung eines Büchertages für Kinder helfe.

Bürgermeister Dan Biancalana bedankte sich bei allen, die mithalfen, den diesjährigen „Kannerbicherdag“ zu organisieren, allen voran dem Chef des Kulturdienstes, John Rech. Im vergangenen Jahr hatte man übrigens schätzungsweise 1.000 Besucher in Düdelingen gezählt – eine Rekordzahl, die dieses Jahr auch wieder angestrebt werde.

Insgesamt fanden am Samstag acht Autorenlesungen für Kinder statt. Fünf Puppentheateraufführungen im Märchensaal sowie zwei Kreativ-Ateliers, in denen die jungen Leseratten beispielsweise eigene Pins herstellen konnten, und ein Stand mit gebrauchten Büchern rundeten das Angebot ab.