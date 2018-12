Die Bauarbeiten auf dem “Camping Gritt” in Ingeldorf neigen sich so langsam ihrem Ende entgegen. Nach über einem Jahr Pause soll der beliebte Campingplatz im kommenden April gänzlich modernisiert seine Pforten wieder öffnen.

Von Olivier Halmes

Gebaut wird ein zweistöckiger Flachbau, der im Erdgeschoss die Rezeption, das Restaurant und eine Küche beherbergen wird. Im Obergeschoss ist eine Dienstwohnung für die Pächterin des Platzes sowie eine Dachterrasse für die Besucher geplant. Schon vorher hatte die Gemeinde Erpeldingen an der Sauer in den 1971 eröffneten Campingplatz investiert. Bislang wurden schon zwei neue Sanitärblöcke in Betrieb genommen.

Außerdem wird in die Infrastruktur des Platzes investiert . So werden unter anderem die Wege auf dem Campingplatz und die Versorgungsleitungen, zum Beispiel für den Strom, erneuert. Die Stellplätze sollen zudem verdichtet und teilweise mit Rasengitter unterlegt werden. 43 Versorgungssäulen werden für die 122 Stellplätze eingeplant. Beleuchtet wird der Platz mit LED-Mastleuchten, die zudem mit WLAN-Sendern ausgerüstet sind, was einen unkomplizierten Internetzugang für die Camper gewährleisten soll. Die Kosten für die Instandsetzung des Campingplatzes und den Neubau des Hauptgebäudes sollen sich auf 3,3 Millionen Euro belaufen.

Diskussionen um den Pachtvertrag

Die alten Pächter sollen auch den neuen Camping verwalten. Darin waren sich die Ratsmitglieder vergangene Woche einig. Über die Höhe der Pacht gab es jedoch gegensätzliche Ansichten. So schlug der Schöffenrat unter Bürgermeister Claude Gleis eine monatliche Miete von 3.500 Euro (inklusive MwSt) für den Camping sowie 700 Euro für die Dienstwohnung vor. Rat Eric Osch, Vorsitzender der Finanzkommission, war aber der Meinung, dies sei rund 23 Prozent zu niedrig angesetzt. Laut Berechnungen der Kommission – bei vorsichtig geschätzter 30-Prozent-Auslastung des Platzes – könnte die Gemeinde ruhig mehr verlangen. Zumal der Campingplatz bei seinen Gästen wegen seiner malerischen und zentralen Lage sehr beliebt sei.

Der Bürgermeister argumentierte im Gegenzug, man sei mit der Pächterin sehr zufrieden und man wolle die Frau unbedingt behalten. Daher seien sich beide Parteien bei der Höhe der Pacht entgegenkommen. Die Laufdauer des Vertrages könne zudem später angepasst werden. Außerdem sei vereinbart worden, dem Schöffenrat regelmäßig Einblicke in die Finanzen des Campingplatzes zu gewährleisten. Mit fünf gegen vier Stimmen sprach sich der Gemeinderat schließlich für den Vorschlag des Schöffenrats aus.

Auch in Erpeldingen an der Sauer stand die gemeinschaftliche Erklärung der “Nordstad”-Kommunen auf der Tagesordnung. Die Gemeinde Erpeldingen ist neben Schieren und Ettelbrück Hauptinitiator der Idee, um künftig Vorgespräche zur einer eventuellen Fusion aufzunehmen. Mit einer Gegenstimme wurde die Vereinbarung mit dem Text “… en vue d’une collaboration plus étroite pouvant aboutir à une éventuelle fusion des six communes” angenommen. Auch Bettendorf hat kürzlich einstimmig dafür votiert, wohingegen das zum Kanton Mersch (Bezirk Zentrum) gehörende Colmar-Berg zum jetzigen Zeitpunkt keine Gespräche in dieser Hinsicht führen möchte. Diekirch zeigt ebenfalls Interesse, hat aber über den gemeinschaftlichen Text der Erklärung bis dato noch nicht im Gemeinderat befunden.