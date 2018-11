Er kann’s nicht lassen … Seit Jean-Marie Backes die Tageblatt-Redaktion in Richtung Rente verlassen hat, schreibt er munter weiter, reiht nach bester Lokaljournalisten-Manier Geschichte an Geschichte und hat sein inzwischen zehntes Buch im Selbstverlag veröffentlicht. „Nächste Ausfahrt: Alltag“, so der Titel der Sammlung, der weniger verspricht, als er hält: Die Begegnungen, die er beschreibt, und die als Gemeinsamkeit der Beschreibung im Untertitel entsprechen („Das Leben im Großherzogtum und in der Großregion“), sind wohl alltäglich, aber nicht in dem unterschwellig mitschwingenden Sinn von langweilig oder öde.

Backes nimmt sich Zeit für Beobachtungen, für die Journalisten im Tagesgeschäft keine Zeit, keine Lust oder – die wahrscheinlichste Erklärung – keine Antennen haben. Der Autor, ausgestattet mit einer tiefen humanistischen Sensibilität, die er zweifellos auch seiner Biografie schuldet, wittert praktisch die gute Story und beschreibt mit großer Einfühlsamkeit etwa die Gefühlswelt von Senioren, die sich im „Centre du Rham“, der „Rhum“ also, an Gospel-Gesänge wagen.

Die Aufarbeitung der Geschichte der Postreiter mittels eines Vereins von historisch interessierten Eifel-Bewohnern oder die Beschreibung des kleinen Museums in Speicher (ebenfalls Eifel) macht Lust auf Wochenendausflüge über die Grenze hinweg, während die Beschreibung von Ciskos mobiler Hähnchen-Rösterei gastronomische Freuden verspricht. Unterhaltsam ist ein Dauerbrenner in Backes’ Arbeit: die graphologische Aufarbeitung von weggeworfenen Einkaufszetteln, die der Autor auf Supermarktparkplätzen aufsammelt und dann einem Schrift-Analysten zwecks Auswertung überlässt.

Einfühlsam beschrieben und von historisch-dokumentalistischem Wert ist auch die letzte Gemeinderatssitzung in Boewingen (vor der Fusion) und die Gefühlswelt des langjährigen Gemeindesekretärs bei dieser Gelegenheit.

Ernsthafter und auf anderer Ebene dokumentarisch wertvoll kommt die Beschreibung der Zustände im ehemaligen Belairer Kinderheim daher, die Backes, wie er uns erzählte, von einem älteren Herrn bekam und auf dessen Bitte hin veröffentlichte. Ein Aspekt der kaum aufgearbeiteten Geschichte der katholischen Kirche und ihrer Institutionen.

Alles in allem ein unterhaltsames Werk aus der Region, eine angenehme Abendlektüre …

ISBN 978-99959-812-1-1

196 Seiten DIN A5

Preis: 16,80 Euro

In Buchhandlungen

oder per Bestellung durch

Überweisung von 16,80 Euro

auf BCEE LU57 0019 6303

7596 3000, Vermerk: Nächste Ausfahrt: Alltag