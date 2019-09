Im Juni hat das genossenschaftliche Unternehmen „Ouni“ in seiner Mitgliederversammlung beschlossen, neben dem Geschäft in Luxemburg-Stadt eine weitere Filiale in Düdelingen zu eröffnen. Am Mittwoch fand nun eine erste Infoveranstaltung statt, bei der die Verantwortlichen erklärten, wie das System einer Kooperative funktioniert und wie der Zeitplan um das Projekt „verpackungsfreier Bio-Supermarkt“ aussieht.

„Pro Kopf werden in Luxemburg 52 Kilogramm Plastik produziert“, erklärte Mim Bodry-Schütz von „Transitioun Diddeleng“, die sich mit den anderen Beteiligten dieser Gruppe dafür eingesetzt hat, dass der Biosupermarkt nach Düdelingen kommt. Es sei an der Zeit, das Problem an der Wurzel zu packen, so die Lehrerin am Mittwoch weiter, und deswegen sei es jetzt wichtig, umzudenken. Die Informationsversammlung im Kulturzentrum „opderschmelz“ hat um die 80 Neugierige ins kleine Auditorium gelockt, die sich anhören wollten, welche umweltfreundlichen Alternativen es zu Zahnpasta, Deodorant und anderen Alltagsgegenständen gibt.

Zu diesem Umdenken gehöre einfach, nichts mehr zu kaufen, was in Plastik verpackt ist, den Konsum zu reduzieren, Alltagsgegenstände reparieren zu lassen sowie Stoffe zu recyceln und am Ende zu kompostieren. Bei „Ouni“ geht es auch darum, die Herangehensweise an das Einkaufen zu verändern. „Nur mit mehreren Geschäften und wenn viele bei uns einkaufen, können wir Druck auf die Lieferanten ausüben, damit sich auf lange Sicht etwas ändert“, erklärte Amélie de Courcel, Managerin von „Ouni“, am Mittwoch. Mit den eigenen Zulieferern werde ständig verhandelt, um auch die Verpackungen beim Transport zu reduzieren.

150.000 Euro

„Ouni“ steht gleichermaßen für „Organic Unpackaged Natural Ingredients“ wie für die luxemburgische Bezeichnung für „ohne“. Kunden können in dem Laden mit eigenen Behältern Lebensmittel ohne Verpackungen oder in wiederverwertbaren Flaschen und Gläsern einkaufen. Dazu werden die Produkte je nach Saison und weitestgehend aus lokaler Produktion angeboten.

Mitglieder der Kooperative “Ouni” informieren über das Projekt in Düdelingen (Foto: Editpress/Julien Garroy)

Bei einer Kooperative wollen Menschen mit einer Idee zusammen etwas auf die Beine stellen. Dafür wollen sie kein Darlehen bei einer Bank aufnehmen, sondern das nötige Kapital sammeln. Jeder kann sich einen Anteil kaufen und erhält Mitbestimmungsrecht. Ein Anteil kostet 100 Euro und jeder hat nur eine Stimme, egal, wie viele Anteile er besitzt.

Ziel ist es, 150.000 Euro zu sammeln. Am Mittwoch lag der Stand bei 42.600 Euro.

„Das ist schon ein Erfolg“, so Mim Bodry-Schütz. „Es ist wichtig, dort einen ‘Ouni’-Supermarkt zu eröffnen, wo es auch Menschen gibt, die dort einkaufen wollen.“ Die Verantwortlichen sind optimistisch, das nötige Kapital bis Ende des Jahres zusammenzutragen. Anfang 2020 könnte dann die Eröffnung stattfinden.

Ladenlokal in Aussicht

Die Genossenschaft hat sich in den letzten Wochen zusammen mit den Gemeindeverantwortlichen auf die Suche nach dem richtigen Ladenlokal gemacht und sehr wahrscheinlich eines in der rue de la Libération gefunden, wie Bürgermeister Dan Biancalana dem Tageblatt bestätigt. Vor einigen Tagen habe die Gemeinde, darunter auch der Citymanager, Vertreter von „Ouni“ und die Eigentümer der Räumlichkeiten an einem Tisch zusammengesessen und seien sich in den großen Linien einig geworden. „Der nachhaltige Charakter von ‘Ouni’ passt gut zur Gemeinde“, so Biancalana.

Der Gemeinderat entscheidet jedoch, denn dem Bürgermeister schwebt dasselbe Modell vor wie beim Concept Store „Küb“, der in den nächsten Wochen Eröffnung feiert).

Der Eigentümer sei bereit, bis Ende des Jahres abzuwarten, so Biancalana. Er habe sich im Gespräch sehr aufgeschlossen gezeigt. „Das Terrain ist vorbereitet, doch der Gemeinderat hat das letzte Wort.“