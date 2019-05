Wenn am Samstag viele Menschen Grand-Duc Jean die letzte Ehre erweisen, sind auch die beiden großen Pfadfinderverbände vor Ort. Mit rund 1.000 Teilnehmern gehen sie von drei Plätzen rund um die Stadt zu einem Sternmarsch los, der am Petrusstal unterhalb der „Gëlle Fra“ endet.

Es ist eine symbolische, aber auch logische Geste der beiden großen Pfadfinderverbände in Luxemburg. Etwa 1.000 Scouts werden am Samstag vor der Trauerfeier in der Kathedrale auf ihre ganz eigene Art Abschied von ihrem Chef-Scout Grand-Duc Jean nehmen. Für diesen Tag haben sich die „Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg“ (FNEL) und die „Lëtzebuerger Guiden a Scouten“ (LGS) zusammengetan.

EXTRA: Stärentour Von drei Plätzen (Bouillon, Howald, Luxexpo) aus geht es zu unterschiedlichen Zeiten ab 7.15 Uhr Richtung Stadt los. Die FNEL setzt sich aus 28 Ortsgruppen zusammen. Nächstes Jahr kommen die Differdinger mit einer eigenen Sektion als 29. Gruppe hinzu. Endpunkt ist im Petrusstal unterhalb der „Gëlle Fra“. Mehr dazu unter www.fnel.lu.

„Wir wollten etwas zusammen machen, um gebührend ‘Äddi’ zu sagen“, erklärt Raoul Wirion. Der 37-Jährige ist seit September 2018 „Commissaire général“ der 3.300 Mitglieder zählenden FNEL. Es ist seine erste Großveranstaltung, wenn auch aus einem traurigen Anlass. Er hat den Chef-Scout mehrmals persönlich getroffen, meist „außerhalb des Protokolls“, wie er sagt. Zuletzt gesehen hat er ihn anlässlich der Feier zum 100-jährigen Bestehen der LGS am 1. März. „Er ist immer gerne zu uns gekommen“, sagt Wirion, „und er kam nicht als Grand-Duc, sondern als Scout.“

Der Grand-Duc – ein „bronzener Wolf“

“Das große Interesse des ehemaligen Staatsoberhaupts belegt dessen „Bronze Wolf“-Medaille. Hierbei handelt es sich um die einzige Auszeichnung, die von der „World Organization of the Scout Movement“ verliehen wird – und zwar für „besondere Verdienste um die weltweite Pfadfinderbewegung“, wie es auf deren Homepage heißt. Das war 1995.

Carl Gustav von Schweden, Prinzessin Benedikte zu Dänemark und Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, bis 2015 König von Saudi-Arabien, gehören ebenfalls zu den adligen Preisträgern. Vielleicht hat Grand-Duc Jean die gleichen Überzeugungen geteilt wie der jetzige Chef der FNEL. „Leidenschaft und Überzeugung“, sagt Wirion auf sein eigenes Engagement angesprochen. „Ich bin der Überzeugung, dass das Pfadfinderwesen die beste Erziehung ist, die wir Jugendlichen derzeit ermöglichen können.“ Die beste? „Sie lernen dort alles, was man ihnen in der Schule nicht beibringt, wie Teamgeist, Verantwortung, Respekt und Toleranz“, so der Mathematiklehrer.

Der Sternmarsch entspricht dem Ehrenkodex der Pfadfinder: aus verschiedenen Richtungen kommend an einem Strang ziehen und niemanden alleine lassen. Das demonstrieren sie, wenn sie aufbrechen und um Punkt 9 Uhr „Ce n’est qu’un au revoir“ im Petrusstal anstimmen. Danach bilden sie zusammen mit der Armee die „Haie d’honneur“, um den Sarg in die Kathedrale zu begleiten.