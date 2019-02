“Bon’Ice”-Eis am Stiel wird seit Montag von der luxemburgischen Lebensmittelsicherheitsbehörde zurückgerufen. Laut der Europäischen Kommission wurden bei den betroffenen Produkten Milchproteine festgestellt, die nicht auf den Etiketten angegeben wurden. Diese sind normalerweise für Menschen nicht gefährlich, leidet man aber an Laktoseintoleranz, könnte der Konsum des Eis am Stiel unangenehme Nebenwirkungen haben.

In Luxemburg sind die Eissorten in den Geschäften Naturata und Mullebutz erhältlich. Die Produkte wurden aus dem Verkauf entfernt, doch ein Teil wurde schon verkauft.

Betroffen sind:

Name: Bon’Ice Dark Chocolate

Marke: Bonvita

Menge: 100g (120 ml)

und