Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch einen Unfall im Tunnel Grouft auf der A7 gebaut. Der Mann verlor um 3.35 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und knallte gegen die Tunnelmauer und in eine Notbucht, bevor das Fahrzeug zum Still stand kam.

Als Beamte der Police Grand-Ducale eintrafen, fanden sie Fahrer und Beifahrer in eine “verbale Auseinandersetzung” verwickelt, wie es in der Polizeimeldung heißt. Beide wiesen sich offenbar gegenseitig die Schuld zu. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, ein Atemlufttest bestätigte, dass er betrunken war. Der Beifahrer erklärte zudem gegenüber den Beamten, dass der Fahrer Drogen mit sich führt.

Bei einer Durchsuchung des Autos fanden die Beamten eine kleine Menge Haschisch. Sie erstellten Anzeige.