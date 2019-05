Im vergangenen Jahr ging der „Award of Excellence“ an den jungen KimKevin De Dood, der inzwischen Chefkoch eines Drei-Sterne-Restaurants in Singapur ist. In diesem Jahr wählte die Jury den Direktor des Unternehmens „RAK Porcelain Europe“ als Gewinner aus.

Von Roger Infalt

Rund 80 Fachleute aus dem Gastronomie- und Tourismusbereich hatten der Einladung der „Ecole d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg“ (EHTL) zur „Soirée des professionnels 2019“ Folge geleistet. „Leider blieben viele Einladungen ganz einfach unbeantwortet“, bemängelte EHTL-Direktor Michel Lanners zu Beginn seiner Ansprache. Doch dies sollte der Stimmung am Montagabend keinen Abbruch tun. Nach einer kurzen Vorstellung der Schule und der dort angebotenen Lehrgänge, wie z.B. den Sekundarabschluss in „Gestion de l’hospitalité“ oder aber den „BTS Hospitality Management“, erwähnte Lanners das Leitmotiv der Schule („Striving for Excellence“) und den Wunsch der Bildungseinrichtung, so viel wie nur möglich mit in- und ausländischen Fachleuten aus dem Gastronomiebereich zusammenzuarbeiten.

Gut aufgestellt

Erfreut zeigte sich Michel Lanners über den Einsatz seiner Schüler bei der letzten Ausgabe der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin. Nun sei man gespannt, wie sie 2020 bei der Weltausstellung in Dubai abschneiden werden. „Ganze 30 unserer Jungen und Mädchen haben sich spontan gemeldet, um in Dubai im Luxemburger Pavillon mit dabei sein zu können.“

Tourismusminister Lex Delles unterstrich seinerseits, dass die Tourismusbranche und das Gastronomiegewerbe Luxemburgs international einen sehr guten Ruf haben. Man werde alles Mögliche tun, um weiterhin gut aufgestellt zu bleiben. Vieles hänge von der Qualität der Angebote und des Personals ab, daher sei es wichtig und richtig, dass die EHTL ihr schulisches Angebot ausgebaut habe. Anschließend wurde an diesem Abend, der unter dem Thema „Jardin tropical“ stand, der „Award of Excellence 2019“ überreicht.

Die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger Claude Peiffer hielt EHTL-Direktor Michel Lanners. Er zeichnete den Weg des Preisträgers nach und bezeichnete ihn als ein Vorbild für junge Leute, die im Gastronomie- und Tourismusbereich eine Zukunft haben wollen. Zusammen mit Minister Lex Delles überreichte er den „Award of Excellence 2019“ anschließend an Claude Peiffer, bevor der Abend im speziell dekorierten Restaurant der Schule mit von den Schülern zubereiteten Spezialitäten aus der Küche und guten Tropfen aus dem Weinkeller ausklang.