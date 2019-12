Eine Frau hat in der Nacht zum Mittwoch auf der N10 die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist in einen Felsen gekracht. Noch bevor die Rettungskräfte eintreffen, beweist eine Dame Zivilcourage und leistet Erste Hilfe.

Eine Autofahrerin ist am frühen Mittwochmorgen gegen 01:10 Uhr auf der N10 zwischen Bollendorf und Grundhof aus noch ungeklärter Ursache in einen Felsen gekracht. Die Einsatzkräfte des Centre d’Incendie et de Secours Echternach befreiten die schwer verletzte Autofahrerin mit einem hydraulischen Gerät aus ihrem Wrack und brachten sie ins Krankenhaus. Für die Dauer der Bergungsarbeiten blieb die Straße gesperrt.

Auf Facebook versuchen die Rettungskräfte an Zivilcourage zu appellieren: „Erschreckend war, dass nur eine einzige Dame am Unfallort stehen blieb, um Erste Hilfe zu leisten, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen!“