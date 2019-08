Eine Fahrerin ist auf der Auffahrt zur Raststätte „Aire de Wasserbillig“ am Freitagnachmittag in einen Unfall geraten. Sie fuhr auf der Auffahrt direkt hinter einem Lkw und bemerkte scheinbar nicht, dass dieser abbremste. Dadurch stieß sie mit ihrem Auto so heftig gegen das andere Fahrzeug, dass ihr Wagen sich überschlug.

Die Frau konnte sich nach dem Unfall zwar nicht selbst aus dem Auto befreien, wurde aber nur leicht verletzt. Trotzdem wurde Sie zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall kam es auf der A1 zum Stau, am späten Nachmittag waren aber wieder alle Fahrbahnen für den Verkehr freigegeben.