Ein schlauer Trick oder doch eine ganz dumme Idee? Zwei Männer haben sich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag einen Trick überlegt, wie sie die Beamten bei einer Polizeikontrolle täuschen können. Doch die Polizei bemerkte das Manöver – und es endete mit einem Fahrverbot. Was war passiert?

Als die Polizisten am Donnerstag gegen 1.00 Uhr nachts eine Meldung erhielten, dass auf der N7 ein Fahrzeug in Schlangenlinien unterwegs sei, hat sich eine Polizeistreife der Sache angenommen. In Heinerscheid trafen die Polizisten auf das Auto, das gerade in Richtung Rossmühle unterwegs war.

Doch dann passierte etwas Ungewöhnliches: Die Polizei konnte, während sie sich dem Fahrzeug näherte, beobachten, dass die beiden Insassen seltsamerweise die Plätze tauschten. Als die Polizisten sie dazu befragten, stritten sie das aber ab.

Bei der Alkoholkontrolle stellte sich dann heraus, warum dem so war. Der eigentliche Fahrer des Wagens stand unter Alkoholeinfluss. Mit dem Platztausch wollte er einer Strafe entgehen. Leider ging das nach hinten los, denn die Polizisten haben den Schwindel aufgedeckt. Schlussendlich gestanden beide Männer die Tat. Dem eigentlichen Fahrer wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt – und sein Führerschein eingezogen.