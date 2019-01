Nicht weniger als 110 Stundenkilometer hatte ein Raser in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Tacho. Es war eine Polizeistreife, die in der avenue de Luxembourg auf ihn aufmerksam wurde, als er das Dorf in Richtung Schouweiler verlassen wollte. Als die Beamten mit Blaulicht die Verfolgung aufnahmen, blieb der Fahrer erstmal nicht stehen. Erst am Ortsausgang hielt er sein Fahrzeug an.

Gegenüber den Polizisten erklärte er, er habe das Blaulicht nicht gesehen. Ihm sei auch nicht klar gewesen, dass er so schnell unterwegs war. Seine Erklärung half ihm recht wenig. Die Polizei nahm ihm seinen Führerschein ab.