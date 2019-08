Am Donnerstagmorgen ereignete sich gegen 9.15 Uhr in einer Autowerkstatt in Heffingen ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter starke Verbrennungen erlitt. Während Arbeiten an einem Fahrzeugmotor kam es zu einer Fehlzündung, wodurch bereits entzündetes Benzin den Mann traf.

Der Verletzte wurde vor Ort vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshelikopter in eine Klinik in Lüttich gebracht. Die Gewerbeinspektion wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.