Die CFL-Baustellen auf den Linien 10 (Luxemburg – Ulflingen – Gouvy) und 60 (Luxemburg – Esch/Alzette – Petingen – Rodange) machen die Sperrung mehrerer Streckenabschnitte im Zeitraum der Allerheiligenferien nötig.

Auf der Eisenbahnlinie 10 wird der Streckenabschnitt zwischen Ettelbrück und Diekirch vom Samstag, 27. Oktober, bis zum Sonntag, 11. November für den Zugverkehr gesperrt.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Esch/Alzette und Bettemburg (Linie 60) werden vom Samstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 4. November keine Züge fahren.

Grund der Unterbrechung der Linie 10 sind die Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten zum Bau der künftigen intermodalen Umsteigeplattform in Höhe des Bahnhofs Ettelbrück. Im Rahmen dieser Arbeiten werden die elektrischen Stromversorgungsanlagen auf einem Gleis entfernt, um einen provisorischen Bahnsteig einzurichten. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Ettelbrück und Diekirch ist neben einer bereits in einer Kurve bestehenden Brücke eine neue entstanden. Die festen Stromversorgungsanlagen werden in diesem Bereich an die neue Gleisführung in Richtung Diekirch angepasst.

Beim gesperrten Streckenabschnitt zwischen Esch/Alzette und Bettemburg werden mehrere Arbeiten zur Optimierung der Bahninfrastruktur um Schifflingen durchgeführt: Die Arbeiten zum Abbau der beiden Bahnübergänge gehen weiter. In diesem Rahmen wird der Bahnübergang PN92 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für die Fußgänger bleibt er weiterhin zugänglich. Außerdem werden Bahnsteigkanten angebracht, damit die Bahnsteige über die Bahnübergänge verlängert werden können. Es werden auch zwei neue Fußgängerbrücken angelegt.

Um den Transport für die betroffenen Fahrgäste zu gewährleisten, wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Genauere Infos zu den Abfahrtszeiten dieser Busse finden Sie auf www.cfl.lu oder über die CFL-mobile-App.