Eine Frau ist am Mittwochabend (6.11.) in Esch von drei Männern ausgeraubt worden, als sie auf den Bus wartete. Das meldet die Polizei am Donnerstagabend.

Wie die Frau erklärt habe, habe sie gegen 19.30 Uhr an der Bushaltestelle der ‘Rue des Acacias’ gewartet, als sich drei Männer näherten. Während einer der Männer die Frau mit einem Messer bedroht habe und Geld forderte, nahm der zweite Mann der Frau ihr Handy weg. Der Dritte war nur passiv an der Tat beteiligt. Nachdem die Frau ihre Brieftasche ausgehändigt habe, hätten die drei Männer die Flucht “in unbekannte Richtung” angetreten.

Es liegt eine Personenbeschreibung vor:

Person 1: Männlich, ca. 1,80 Meter groß, korpulent, Dreitagebart, trug grüne Schuhe, ein schwarzes Jackett der Marke Redskin

Person 2: Männlich, ca. 1,65 Meter groß, geschätzte Größe von 1,65 M. ca. 25-30 Jahre alt , kurz rasiertes Haar, trug schwarze Schuhe sowie schwarze Adidas Kleidung mit weißen Streifen

Person 3: Männlich, ca. 1,80 Meter groß, dünn, kurz rasiertes Haar, trug eine beige Hose und einen schwarzen Mantel. fgg

Hinweise können der Dienststelle Gare/Hollerich mitgeteilt werden: +352 / 244 44 – 1000