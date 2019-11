Im Konferenzsaal des „Centre Wax“ standen am Samstag die Kinder und ihre Rechte im Mittelpunkt. Organisiert wurde dieser Nachmittag von der Gemeindeverwaltung Petingen, der Chancengleichheitskommission und der Petinger Musikschule.

Von Alain Gales

Rund 70 Kinder bewiesen ihr Können, gesanglich und mit Instrumenten ausgestattet. René Schlechter, Präsident des „Ombudskomité für die Rechte der Kinder“, kurz ORK, unterstrich, dass die Rechte eines Kindes mehr denn je verteidigt werden müssen.

Vor rund 30 Jahren, am 20. November 1989, wurde eine Konvention für Kinderrechte in New York unterschrieben. Sie wurde in Luxemburg am 20. Dezember 1993 ratifiziert, doch ein Land hat sie noch immer nicht angenommen: die USA. Schlechter betonte, dass eine internationale Konvention in allen Ländern über den bestehenden Gesetzgebungen und den Standards stehe. Die drei Hauptmissionen seien erstens die Kinderrechte bekannt zu machen, zweitens dafür Sorge zu tragen, dass sie in der Realität umgesetzt werden, und drittens dort einzugreifen, wo diese Rechte nicht eingehalten und mit Füßen getreten werden.

Gegen Gewalt als Erziehungsmaßnahme

Die Konvention beinhaltet 54 Artikel, von denen 44 die Kinderrechte im engeren Sinne behandeln. Der OKR-Präsident zählte vier Grundprinzipien auf: Nichtdiskriminierung, das Wohl des Kindes, das Recht, frei zu leben, zu überleben und sich gut zu entwickeln, sowie das Recht, seine eigene Meinung zu haben und Gehör zu finden. In der Konvention stehen ebenfalls das Recht auf sauberes Wasser und Mahlzeiten, die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, Bewegungsfreiheit, eine saubere Umwelt, Schutz vor Gewalt und eine Perspektive für die Zukunft. Die Umsetzung dieser Rechte obliegt neben den Staaten auch den Eltern und den Personen, die beruflich mit Kindern arbeiten.

Als großes Tabu nannte Schlechter die Tatsache, dass sich viele Eltern dazu entscheiden, ihrem Kind „eng op de Bak ze ginn oder eng op de Pupes“. Kinder dürfen keinesfalls mittels Gewalt bestraft oder „erzogen“ werden. Das ORK und angeschlossene Kinderrecht-Organisationen wehren sich gegen diese Erziehungsmaßnahme, so Schlechter, der außerdem auf die Themen häusliche Gewalt, Schutz auf Privatleben und Zwangsheirat von Minderjährigen einging.

Besuch vom Nikolaus

Anschließend bescherte der Nikolaus die vielen anwesenden Kinder. Während Maria Agostino, Präsidentin der Chancengleichheitskommission, darauf hinwies, dass ein Kind ein Lebewesen ist und beschützt werden muss, erklärte Schöffin Raymonde Conter, wie dieser Tag zustande gekommen ist. „Nachdem wir bereits einen Tag zu Ehren der Frauen organisiert hatten, waren wir auf kommunaler Ebene der Meinung, dass wir auch einen Tag für die Kinder ins Lebens rufen sollten, vor allem im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Kinderrechtskonvention.“

Die Kinderrechte gehören auch zu den Menschenrechten, betonte Conter und fügte hinzu: „Auch wenn die Rechte der Kinder hierzulande beachtet werden, ist das nicht überall auf der Welt so. Jedes Kind ist einzigartig und hat Rechte, die wir alle einhalten müssen.“ Auch Bürgermeister Pierre Mellina und Schöffe Jean-Marie Halsdorf sowie rund 100 Eltern nahmen an der Feier teil und belohnten die Musikauftritte der Kinder mit großem Applaus.