237 Autofahrer mussten in der Nacht von Freitag auf Samstag bei zwei Großkontrollen der Polizei ins Röhrchen pusten. Sechs Mal wurde Alkohol nachgewiesen, allerdings mussten die Beamten nur zwei Führerscheine einziehen. Bei der Kontrolle in Belval in der „route d’Esch“ musste nur ein Fahrer von 132 kontrollierten verwarnt werden. In Foetz mussten die Beamten zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr zwei betrunkenen Fahrern den Führerschein abnehmen, bei drei anderen waren nur Verwarnungen fällig.

Landesweit blieb es aber nicht bei nur zwei eingezogenen Führerscheinen. Streifen in Mersch, Luxembourg Stadt und Leudelingen stoppten fünf weitere Fahrer, die mit mehr Alkohol im Blut unterwegs waren, als gesetzlich toleriert wird und mussten deren Führerscheine einziehen.