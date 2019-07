Ein Fußgänger ist bei einem schweren Unfall am Donnerstagabend tödlich verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste den 23-Jährigen in einer langgezogenen Linkskurve auf der Strecke zwischen Ulflingen und Asselborn. Der aus Belgien stammende Fußgänger prallte nach der Frontalkollision gegen die Windschutzscheibe des Autos, flog dann über das Fahrzeug hinweg und schlug auf dem Boden auf. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, wird derzeit untersucht.