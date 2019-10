Die Polizeikontrollen in Schouweiler und Sanem in der Nacht von Freitag auf Samstag verliefen ruhig. Fast 200 Fahrer wurden zwischen 23.30 Uhr und 4 Uhr kontrolliert. Insgesamt 13 Mal fiel der Alkoholtest positiv aus. Zwei Fahrer waren unter dem zulässigen Wert geblieben, elf lagen allerdings drüber und kassierten ein Protokoll. Nur vier Fahrer waren so angetrunken, dass ihnen der Führerschein abgenommen werden musste.

Zusätzlich erwischte eine Polizeistreife in Brandenburg einen alkoholisierten Fahrer. Zeugen hatten einen Wagen gemeldet, der in Schlangenlinien durch den Ort fuhr. Die Polizei erwischte das Auto kurz darauf und kontrollierte den Fahrer. Auch er verlor den Führerschein.

In Luxemburg-Stadt wurde der Alkohol für einen weiteren Fahrer zum Problem. Bei einer roten Ampel vor der Roten Brücke legte ein Autofahrer den Rükwärts- statt dem ersten Gang ein und stieß gegen das hinter ihm wartende Fahrzeug. Anstatt stehen zu bleiben, flüchtete der Fahrer mit Vollgas in Richtung Stadt. Zeugen sahen allerdings wie der Fahrer sein Auto in einem Hinterhof der Avenue de la Faiencerie abstellte. Dort traf die Polizei den Mann an. Auch sein Führerschein wurde eingezogen und ein Protokoll erstellt.