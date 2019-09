Ein 19 Jahr alter Arbeiter ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. Das teilt die Polizei am Samstagmorgen mit. Das Unglück ereignete sich am Donnerstag in Cents. Der Arbeiter wurde bei einem Sturz von einer Leiter schwer verletzt und wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Freitagabend seinen Verletzungen.