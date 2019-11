Die diesjährige Saison im Peppinger „Musée rural“ geht mit einer interessanten Ausstellung zu Ende: Noch bis zum kommenden Sonntag sind dort zahlreiche Dokumente und Objekte zu sehen, die alle mit Tony Dutreux aus Kockelscheuer in Verbindung stehen: Zwischen Januar und April 1867 bereiste dieser den Orient und brachte rund 150 teils selbst geschossene Fotos von seiner Expedition mit.

Antoine Auguste Jean-Pierre, genannt Tony Dutreux, 1838 in der Hauptstadt geboren und 1933 dort verstorben, war als Ingenieur unter anderem an der Ausarbeitung der Pläne zum Bau der „Fondation Pescatore“, des „Cercle“-Gebäudes an der Place d’Armes, vor allem aber des Schlosses Kockelscheuer beteiligt, in welchem er auch lange Jahre lebte. Politisch war der aus reichen Verhältnissen stammende Dutreux auch aktiv, so etwa zwischen 1881 und 1886 als Abgeordneter.

1867 trat er gemeinsam mit einem Freund, dem Pariser Louis Tribert, eine Reise in den Orient an: Stationen waren unter anderem verschiedene Orte in Ägypten wie Kairo oder die Halbinsel Sinai, aber auch Jerusalem, Beirut, Damaskus, … Die Reise begann am 18. Januar 1867 an Bord eines Schiffes von Marseille nach Alexandria, auf dem er und Tribert die einzigen Touristen gewesen sein sollen. Das geht aus einem der zahlreichen Briefe hervor, die Dutreux tagtäglich seinem Vater schickte. Am 26. April 1967 kehrte der damals 29-Jährige wohlbehalten zurück nach Luxemburg.

„Kopien dieser Briefe“, so erklärt Percy Lallemang, Direktor des „Musée rural“, uns, „hat uns der frühere Präsident der lokalen ‚Amis de l’histoire’, Dr. Joseph Mersch, zur Verfügung gestellt.“ Norbert Quintus, ein weiteres Mitglied der Roeserbanner Geschichtsfreunde und einer der Vorgänger von Lallemang als Museumsleiter, habe diese Briefe abgetippt, sodass sie nun in gebundener Form vorliegen. Im „Musée rural“ kann man das 57-seitige Werk nun zum Selbstkostenpreis von 10 Euro erwerben und so einen besseren Eindruck bekommen, was die außergewöhnliche Reise angeht.

Foto: François Besch Mit einer Kamera wie dieser – sie wurde mit weiteren Objekten vom Düdelinger CNA für die Peppinger Ausstellung ausgeliehen – hat Tony Dutreux wohl seine Fotos geschossen, damals noch im sogenannten Kollodium-Nassplatten-Verfahren. An der Realisierung der Ausstellung waren neben dem CNA auch die Nationalbibliothek sowie die hauptstädtische Fotothek beteiligt.

Damals und heute

Auf einer ganzen Reihe von Schauwänden kann sich der Besucher der Ausstellung im Festsaal des Museums ein Bild von Dutreux’ Reise machen: Zu sehen sind unter anderem zahlreiche Fotos aus der damaligen Zeit, die aber nur zu einem kleinen Teil von Dutreux selbst stammen. Die meisten Bilder hat er damals während seiner Reise anderen Fotografen abgekauft. Interessant ist die Herangehensweise der Ausstellungsmacher, die die uralten Bilder mit heutigen Ansichten der abgelichteten Örtlichkeiten konfrontieren.

Zu den Exponaten zählen auch einige Fotos des Suez-Kanals, der sich damals in der Endphase der Realisierung befand. Erst am Montag wurde bekanntlich der 150. Jahrestag der Eröffnung dieses nach wie vor extrem wichtigen Kanals gefeiert. Darüber hinaus erwarten die Besucher auch eine Reihe von Objekten wie etwa Kameras, wie sie zu der Zeit üblich waren, oder auch authentische (arabische) Schusswaffen, die aus der Sammlung der „Armurerie Freylinger“ aus Livingen stammen.

Mit der Ausstellung über die Orientreise von Tony Dutreux endet die diesjährige Saison in den Peppinger Museen. Außer für Gruppen (auf Anfrage) bleiben das „Musée rural“, das Kutschenmuseum und jenes über die Frühzeit der Eisenindustrie in Luxemburg bis zum 1. April kommenden Jahres ab dem 25. November geschlossen.

1 von 7