Von Mil Lorang

Nach den vier Deportationen von 1942 blieben in Luxemburg von fast 4.000 Juden beim deutschen Einmarsch nur noch ca. 120 jüdische Menschen übrig, die von Deportationen bedroht waren. Von diesen starben einige in Luxemburg; die Übrigen wurden am 6./7. April und 17. Juni 1943 nach Osten zwecks Vernichtung deportiert, außer mindestens zwei, die bis Kriegsende versteckt in Luxemburg leben konnten.1)

Nach der letzten Deportation lebten noch 62 Personen in sogenannten Mischehen.2) Es handelte sich um Menschen, die nach den nazi-deutschen Rassegesetzen als „Juden“ galten, aber mit einer nicht-jüdischen Person verheiratet waren. Solche Personen wurden in der Regel von den Deportationen verschont, außer wenn sie verwitwet waren.

Das jüdische Leben war somit durch den Nazi-Okkupanten in Luxemburg ausgelöscht worden.

Von den 97 am 6./7. April 1943 nach Theresienstadt (Terezin, Tschechien) Deportierten überlebten insgesamt 20 Personen, davon 14 Frauen und sechs Männer.

Von den zehn am 17. Juni 1943 von Luxemburg über Berlin teilweise nach Theresienstadt und teilweise nach Auschwitz Deportierten überlebten nur zwei Personen: Alfred Oppenheimer aus Luxemburg-Stadt und die Gastwirtschaft-Betreiberin Ada Reuter-Levy3) aus Koerich.

Mit diesem Beitrag soll der Opfer dieser zwei Deportationen gedacht und die Artikelserie über die sieben Deportationen jüdischer Menschen von Luxemburg nach Osten abgeschlossen werden.4)

Recherchen der letzten zwei Jahre über die sieben Deportationen haben ergeben, dass insgesamt aus Luxemburg 658 Juden direkt nach Osten deportiert wurden (s. Infobox). Davon überlebten 44 Personen, was einer Überlebensquote von weniger als 7% entspricht. Viele andere jüdische Einwohner Luxemburgs, die nach dem deutschen Einmarsch nach Frankreich oder Belgien flohen5) oder dahin abgeschoben wurden, sind dort vom Nazi-Okkupanten erfasst und in deutsche Vernichtungslager im damals besetzten Polen verschleppt worden. Insgesamt geht man von ca. 1.300 Juden aus, die beim deutschen Einmarsch in Luxemburg lebten und durch das Nazi-Regime ermordet wurden. Darüber hinaus besteht eine Dunkelziffer von mehreren hundert Personen6), deren Verbleib bis heute nicht ermittelt werden konnte.

Die jüdischen Einwohner Luxemburgs haben also während des Zweiten Weltkriegs einen besonders hohen Preis bezahlt. Sie verloren ihr Leben nicht, weil sie gegen die nazi-deutsche Besatzungsmacht aus dem Untergrund kämpften. Oder weil sie – wie so viele andere Luxemburger – in einer deutschen Uniform, in die sie „zwangsgesteckt“ wurden, an der Front fielen. Nein, sie wurden aus rassistischen Gründen umgebracht, nur weil sie Juden waren. Und trotzdem ist die jüdische Gemeinschaft Luxemburgs erst seit zwei Jahren als gleichberechtigte Opfergruppe neben der Resistenz und der Zwangsrekrutierung anerkannt und hat die gleiche Mitgliederzahl wie die letztgenannten Gruppen im „Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“.7)

6. April 1943: Luxemburg-Theresienstadt

Nach den 1942er Deportationen blieben in Luxemburg fast nur noch alte und kranke jüdische Menschen sowie einige jüngere Arbeitskräfte zurück und fast alle lebten gezwungenermaßen unter erbärmlichen Bedingungen im Kloster Fünfbrunnen8) bei Ulflingen.

Einige wenige durften noch an anderen Orten verweilen, weil sie entweder ...