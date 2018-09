Die “Badanstalt” ist vom 24. September bis zum 14. Oktober 2018 geschlossen. Während dieser Zeit werden die jährlichen Wartungsarbeiten durchgeführt. Ab dem 15. Oktober öffnet das städtische Bad dann wieder wie gewohnt seine Türen.

Die Wassergymnastik-Kurse fangen auch wieder am 15. Oktober nach den Arbeiten an. Das meldet die Stadt Luxemburg am Mittwoch.