Bei Alkohol hinterm Steuer versteht die Luxemburger Polizei keinen Spaß. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben vier Personen den Führerschein wegen Alkoholkonsum abgeben müssen. In Müllendorf war es ein defektes Rücklicht, das die Beamten auf ein schlingerndes Fahrzeug aufmerksam machte. Bei der Kontrolle mussten die Polizisten feststellen, dass die Autofahrerin stark angetrunken war – sie kassierte ein Fahrverbot.

Auch in Luxemburg-Stadt machte ein anderes Verkehrsdelikt die Polizei auf einen alkoholisierten Fahrer aufmerksam. Das Auto war in der rue de l’Alzette in die falsche Richtung unterwegs. Die Beamten stoppten das Fahrzeug in der Einbahnstraße und stellten fest, dass der Mann stark angetrunken war. Auch er verlor den Führerschein.

In Strassen nahm ein angetrunkener Autofahrer der Polizei die Vorfahrt, wurde kontrolliert und kassierte ein Fahrverbot, während eine weitere Streife am frühen Morgen einen abgestellten Wagen mit laufendem Motor in Windhof entdeckte. Der Motor lief noch, der Fahrer allerdings schlummerte vor sich hin. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurde bestätigt, dass der Fahrer immer noch angetrunken war und auch er erhielt ein Fahrverbot.