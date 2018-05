Von Julie Riva

Trotz der merklich kühleren Temperaturen und des grauen Himmels fanden gestern viele Leute den Weg zum “Spillfest” des luxemburgischen Olympischen Komitees COSL.

Bereits zum 37. Mal in Folge fand am Donnerstag auf Kockelscheuer, rund um die Weiher und sogar in der Eislaufhalle, das Spielfest statt. Seine Anfänge gehen auf das Jahr 1982 zurück, als die “Groupe Sport et Loisirs” des COSL das Fest ins Leben rief. Damals fand die Veranstaltung noch im Stadtzentrum auf der “Kinnekswiss” mit knapp einem halben Dutzend “Ateliers” statt, bevor man nach ungefähr fünf Jahren zu groß wurde und nach Kockelscheuer ausweichen musste.

Am Mittwoch konnten Kinder und Jugendliche an 40 Ständen die unterschiedlichsten Sportarten entdecken. Von Judo über Rugby bis hin zu Turnen war einiges vertreten. Die Sportorganisationen nehmen auf freiwilliger Basis teil, womit auch garantiert wird, dass der Eintritt für den ganzen Tag umsonst ist.

Wegen des seit der Nacht schlechteren Wetters erwarteten die Organisatoren dieses Jahr nur 4.000-5.000 Besucher, also ungefähr die Hälfte der vorigen Jahre. Jeder Besucher erhielt eine Karte, mit der man den ganzen Tag über an den einzelnen Aktivitäten Stempel sammeln konnte. Für 12 Stempel gab es ein T-Shirt und man konnte an einer Tombola teilnehmen, um Gadgets wie Fußbälle und Sportrucksäcke zu gewinnen. Zusätzlich gab es noch eine große Tombola, bei der es Fahrräder und eine Reise ins Phantasialand zu gewinnen gab.