“Am vergangenen 2. April wurde bekanntlich die Bahnunterführung an ihren Platz geschoben. Seitdem geht es hier Schlag auf Schlag”, erklärt Pascal Reuland, “Responsable des travaux neufs et des infrastructures” bei der Gemeinde Schifflingen. Leichte Nebelschwaden hängen noch über der Baustelle. Und es ist noch empfindlich kühl.

Rund 20 Arbeiter sorgen aber bereits für reichlich Betrieb an der Baustelle im Schifflinger Stadtzentrum.

Es ist in der Tat beeindruckend, mit welchem Tempo die Arbeiten am CFL-Mammutprojekt voranschreiten. Und vor allem, wie ein Rädchen ins andere greift.

Seit Mitte vergangener Woche sind die Schienenstränge wieder verlegt. Das ist auch notwendig, ansonsten könnten die Schienenbagger ihre Arbeit nicht verrichten.

Gegenwärtig sind die Arbeiter dabei, einen neuen Quai zu installieren. Es werden L-förmige Betonblöcke gesetzt. Der Hohlraum wird mit Schotter, Kies und Sand aufgefüllt. Abschließend werden die Quais gepflastert. “Damit haben wir als Gemeinde jetzt nicht direkt etwas zu tun. Dies ist Teil der ‘mise en conformité’ seitens der CFL, was das Anlegen des Bahnquais betrifft.” Beim Einstieg sind Quai und Zug in Zukunft auf gleicher Höhe. Es gibt keine Stufen zu bewältigen. Installiert wird ebenfalls eine Rampe, wenn auch zunächst eine provisorische.

Der Zeitplan ist indes richtig sportlich, um es mal so zu formulieren, deshalb wird auch in drei Schichten rund um die Uhr gearbeitet. Am Sonntag sollen die Arbeiten nämlich abgeschlossen sein, so dass die Züge ab Montagmorgen wieder normal verkehren werden. Und das in beide Richtungen, also sowohl nach Esch als auch Richtung Luxemburg-Stadt. Der Busdienst wird dann wieder eingestellt werden.

Vorbereitungsarbeiten für die Kreuzung

Ab Montag wird auch die rue de Hédange wieder für den Verkehr geöffnet sein. Und auch die Barrieren werden ihren Dienst wieder verrichten. Voraussichtlich bis September. Denn dann sollen die Arbeiten rund um die Bahnunterführung und die rue de Drusenheim abgeschlossen sein.

Zurzeit werden diesbezüglich in der rue de la Libération erste Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Die Straße wird breiter gemacht, so dass sie dreispurig wird. Dort wird sich in Zukunft auch eine Kreuzung mit roten Ampeln befinden.

Geplant ist, dass hier das Gros der Arbeiten bis Nationalfeiertag abgeschlossen ist. Dann sollen die Bordsteine gelegt sein, so dass die rue de Drusenheim Gestalt angenommen hat …