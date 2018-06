Von unserem Korrespondenten Marc Gatti

Eigentlich war mächtig was los auf dem „Grand Prix de Luxembourg“, doch dann kam der Regen. So manches haben die Veranstalter in den 26 Jahren der „Réiser Päerdsdeeg“ schon miterlebt. Die Welt war am Sonntag zu Beginn der Veranstaltung gegen 14 Uhr noch bestens in Ordnung. Mit 350 geladenen Gästen war der VIP-Bereich komplett ausgebucht und im Restaurant war kein Tisch mehr frei. “Windsor”-Chef Jan Schneidewind, Verantwortlich fürs Catering, hatte zusammen mit seinem Team alle Hände voll zu tun.

“Neben den 350 VIP haben wir heute zur Mittagszeit insgesamt 560 Personen bekocht”, verrät Schneidewind bei unserem Besuch in der Küche. Doch als sich die Schleusen am Himmel öffneten, musste wenige Zeit später der große Preis von Luxemburg abgesagt werden. Die fallenden Wassermengen hielten die Gäste im VIP-Bereich oder bei den Ständen der Händler gefangen.

Der „Grand Prix de Luxembourg“ soll am nächsten Wochenende nachgeholt werden.