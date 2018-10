Ein Mann hat am Montagabend auf einem Feldweg in der Nähe des Bahnhofs in Wecker mit einer Gaswaffe geschossen. Eine Polizeistreife hat den Vorfall bemerkt. Der Mann hat vorgegeben seine Gaspistole testen zu wollen. In einer Einkaufstüte hat der Mann noch ein andere Pistole bei sich getragen, die mit Gaspatronen geladen war. Beide Pistolen waren geladen. Die Beamten haben die Gaspistolen beschlagnahmt und “ein Protokoll wurde zum Nachteil des Besitzers erstellt”, schreibt die Polizei am Dienstagmorgen.