Ein Mann rastete am Sonntag um 14 Uhr an einer Bushaltestelle in Mondorf aus. Zuerst schrie er seine Ehefrau an und dann schlug er sie mit der Faust ins Gesicht. Ein paar junge Männer konnten den Streit beobachten und hielten den Angreifer von der Frau zurück. Sie benachrichtigten die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, war das Opfer nicht mehr zugegen. Später trafen die jungen Männer auf die Frau und begleiteten sie zur Polizei. Dort bestätigte die Frau, dass ihr Ehemann sie ins Gesicht geschlagen hatte. Dieser war zudem des Hauses verwiesen, wie die Polizei schreibt. Die Staatsanwaltschaft erstattete Anzeige gegen den Mann.