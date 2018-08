Die Polizei warnt davor Personen im Raum Colmar-Berg/Kruchten mitzunehmen. Ein Mann befindet sich in der Gegend auf der Flucht. Laut Personenbeschreibung der Polizei ist der Mann wahrscheinlich durchnässt und schmutzig.

Die Polizei stoppte am Montagmorgen in der rue d’Ettelbrück in Colmar-Berg einen weinroten Lieferwagen mit dem deutschen Kennzeichen GEBT305. Zwei der drei Insassen konnten festgenommen werden. Einer befindet sich noch auf der Flucht in Richtung Kruchten. Laut Polizeiangaben soll es sich bei den Personen um Einbrecher handeln.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben, sollen sich bei der Polizei melden.