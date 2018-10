Unter dem Titel “Nordstad: Keiner will ins Abseits” berichtete das Luxemburger Wort in seiner Samstag-Ausgabe dass nun auch Diekirch, Bettendorf und Colmar-Berg in puncto Fusionsgespräche zwischen Schieren, Ettelbrück und Erpeldingen mit auf den Zug springen wollen. Wir fragten in Colmar-Berg und Diekirch nach, was es mit dieser Meldung auf sich hat. Auf den oben erwähnten LW-Artikel angesprochen, sagte uns der Diekircher Bürgermeister Claude Haagen (LSAP), dass die Diekircher Mehrheit im Gemeinderat keinesfalls die Entscheidung getroffen habe, in Sachen Fusionsgespräche in der Nordstad sofort mit auf den Zug zu springen.

“Man braucht diesen Artikel, der rein zufällig einen Tag vor den Wahlen im Bistumsblatt erscheint, nicht zweimal zu lesen, um zu wissen, auf wessen Druck er entstanden ist. Die CSV, die in Diekirch die Oppositionsbank drücken muss, hat Ähnliches bereits in einem Rundschreiben vor etwa zwei Wochen geschrieben. Jetzt möchte sich eben diese CSV als Retter der Nordstad hinstellen. Ich bleibe bei dem, was ich vor Wochen bereits gesagt habe: Wir wurden nicht gefragt, um mit in eine Fusion einzusteigen. Wir verschließen uns aber keinesfalls dieser Idee, doch wir sind noch lange nicht mit auf den Zug gesprungen. Auf Anfrage des Erpeldinger Schöffenrates kommt es in den nächsten Tagen zu einem Treffen mit dem Diekircher Schöffenrat, da dies der Wunsch mancher Räte in Erpeldingen war und ist. Dann werden wir darüber beraten müssen, warum wir uns nicht auf der Ebene des bestehenden Comité politique Nordstad besser verständigen können.”

“Wir waren ziemlich erstaunt über das, was wir heute im LW zu lesen bekamen und was von RTL auch gleich übernommen wurde”, so Christian Miny, Bürgermeister aus Colmar-Berg, am Samstagnachmittag. “Wir können das so natürlich nicht stehen lassen. Ich habe den Schöffenrat zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen und wir werden eine Pressemitteilung verfassen.”

Diese Mitteilung kam dann auch um 18.30 Uhr. “Suite à l’article paru au Wort ce samedi 13 octobre sur les intentions de fusion des six communes de la Nordstad et diffusé entre autres par RTL Radio, le collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal de Colmar-Beerg tiennent à préciser qu’ils n’ont pas entamé, au stade actuel, des pourparlers sur une éventuelle fusion. (…) Il est primordial d’approfondir le partenariat de la Nordstad au niveau du comité politique, des conventions existantes et du nouveau syndicat à vocation multiple.”