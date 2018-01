Die Jugendherberge in Burglinster hat ihre Tore geschlossen. Sie war nicht mehr gut besucht, hieß es. Aber keine Sorge: Reisende, die bisher nach Burglinster kamen, können in einer der anderen Herbergen übernachten. Es seien genug Betten verfügbar, so der zuständige Minister.

Seit dem 31. Dezember 2017 ist die Jugendherberge „an der Buerg“ geschlossen. Der Grund für das Aus der Einrichtung sei eine drastische Abnahme der Übernachtungen gewesen, heißt es. Die Schließung der Jugendherberge löst aber bei der CSV-Abgeordneten Françoise Hetto Besorgnis aus. Sie erinnert daran, dass die Unterkunft die einzige ihrer Art in diesem Teil des touristisch wichtigen Müllerthals war. Jetzt bleibe für diese Region nur noch die Herberge in Echternach. Die Parlamentarierin wollte außerdem wissen, was mit dem Gebäude in Burglinster passiert.