Unbekannte boten am Dienstag einem Hausbesitzer in Liwingen an, das Dach des Hauses in der rue de la Chapelle zu reparieren und zu reinigen. Der Mann bezahlte die beiden Handwerker und gab ihnen Geld, um die nötigen Materialien zu kaufen. Der Sohn des Hauseigentümers begleitete die beiden Männer in den Baumarkt.

Ab einem gewissen Zeitpunkt legten die Handwerker ihre Arbeit nieder und luden ihre Arbeitsmaschinen in den Lieferwagen. Auf Nachfrage erklärten sie dem Mann, sie müssten noch eine weitere Besorgung machen. Der Hausbesitzer war damit nicht einverstanden und verlangte sein Geld zurück. Die Handwerker boten dem Mann einen kleinen Geldbetrag als Garantie an, dieser lehnte ab.

Daraufhin gaben die Männer Gas und fuhren davon. Das Betrugsopfer klammerte sich an den Lieferwagen und schaffte es, einem der Handwerker einen kleineren Geldbetrag aus der Hemdtasche zu nehmen.

Die Handwerker flüchteten mit einem weißen Lieferwagen der Marke Peugeot. Das Fahrzeug trug das britische Kennzeichen ML61JWW (GB).

Die Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsfällen. Falls unbekannte Personen Arbeiten am Haus anbieten und dies verdächtig erscheint, solle man ihnen auf keinen Fall Zutritt zum Haus gewähren, ihnen kein Geld aushändigen und die Polizei informieren. Man solle nur Handwerker ins Haus lassen, die man selbst bestellt hat, schreibt die Polizei.