Am kommenden Montag, 16. April, wird mit der Renovierung und dem Ausbau des nationalen Resistenzmuseums begonnen. In zweieinhalb Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Während dieser Zeit wird die Kollektion vorübergehend im Erdgeschoss des ehemaligen Friedensgerichts ausgestellt. Bei der „Nuit des vernissages“ am 4. Mai soll dieses „Übergangsmuseum“ erstmals geöffnet werden.