Nachdem er am Freitag den Start des ersten „All you can walk … in 24 h“ der „Fédération luxembourgeoise de marche populaire“ (FLMP) freigegeben hatte, gab uns Chamber-Präsident Mars di Bartolomeo einen kurzen Einblick in seine erste Liebe – zumindest im sportlichen Bereich.

Von unserem Korrespondenten Misch Pautsch

Ich habe heute noch einen kleinen Schuhkarton zu Hause, in dem die ganzen IVV-Medaillen liegen, die ich damals zusammen mit der Gruppe, mit der ich gewandert bin, gesammelt habe. Wichtiger finde ich aber das soziale Element, die Freundschaften, die geschlossen werden, und den Austausch zwischen den Leuten, der beim Wandern zustande kommt.“

Bei der Wanderung, die er gerade eröffnet hat, macht Mars di Bartolomeo allerdings nur ein kleines Stück weit mit. Er hat soeben die etwas über einen Kilometer lange VIP-Wanderung abgeschlossen: „Im Moment schwimme ich eher, in den letzten zwei Wochen bin ich auf 35 Kilometer gekommen, nur Kraulschwimmen! Ich versuche auch, so oft mit dem Fahrrad zu fahren wie möglich. Die hier hat mir dabei definitiv geholfen“, und deutet auf eine Smartwatch am Arm.

Uhr im Blick

Die Uhr haben in dem Moment sicherlich auch die 200 Wanderer im Blick, die eine gute Stunde vorher zum ersten 24-Stunden-Event der FLMP in der Coque gestartet sind. Einen Tag lang haben sie Zeit, so viele Kilometer wie möglich zu erwandern. Eine Strecke von 140 km sorgt dafür, dass jeder sich nach eigenem Gutdünken die Seele aus dem Leib laufen kann, ohne denselben Streckenabschnitt zweimal zu sehen.

Für viele ist das Event die erste Chance, die 100-km-Marke zu knacken. Reichlich Zeit also, um unterwegs über das soziale Element des Wanderns zu philosophieren und die eine oder andere Freundschaft zu schließen. Eine Medaille wartet dann auch noch am Ende.