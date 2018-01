“Eis Zuel vum Dag an dësem Ufank vun 2018 ass 35.000. Well: Mär sinn zu 35.000 Escher an d’neit Joer gerutscht.” Der Facebook-Post der Stadt Esch zum Jahresbeginn verkündete nicht ohne Stolz einen neuen Meilenstein für die Minette-Metropole: Zum 1. Januar zählte die zweitgrößte Stadt des Landes erstmals in ihrer Geschichte über 35.000 Einwohner, um genau zu sein 35.011.

Bis 1821 lassen sich die Bevölkerungszahlen in Luxemburg via Statec zurückverfolgen. Damals war Esch mit seinen 810 Menschen ein Bauerndorf, was sich Mitte ...