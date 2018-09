Mehrere hundert Kilo Kupferkabel hatten Diebe dabei, die den Polizisten am Montagabend in Bettemburg im Gewerbegebiet “Krakelshaff” ins Netz gingen. Sie wollten gerade mit ihrem Kleinlaster flüchten. Als sie den Streifenwagen erblickten, schalteten sie die Lichter aus. Zwei Männer stiegen aus und liefen davon. Die Beamten verhafteten sie etwas weiter weg. Sie hatten versucht, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Etwas später wurden zwei mutmaßliche Komplizen festgenommen.

An diesem Wochenende wurde Kupferdraht von einer Baustelle in der rue de Grass in Kleinbettingen gestohlen. Der Draht war in drei Baucontainern untergebracht. Die Diebe benutzten eine Flex, um die Scharniere der Türen durchzutrennen. Sie stahlen 421 Meter Kupferdraht im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Diebe wurden bisher nicht geschnappt.